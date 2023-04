Personal Hospital veröffentlicht Studie zur erfolgreichen Recruiting-Strategie der DRK Kliniken Berlin (FOTO)

Köln (ots) - Die Personalberatung Personal Hospital hat eine neue Studie

veröffentlicht, die sich mit der erfolgreichen Recruiting-Strategie der DRK

Kliniken Berlin beschäftigt. Der Erfolg ihrer Vorgehensweise spricht dabei für

sich. So konnten sie die Zahl ihrer Bewerbungen innerhalb nur eines Jahres um

152 Prozent steigern, haben mehrere Preise gewonnen und durften ihren Erfolg

darüber hinaus auch bei einem Auftritt in der Tagesschau kundtun. Die Studie von

Personal Hospital beschreibt die Erfolgsfaktoren der Recruiting-Strategie der

DRK Kliniken Berlin im Detail.



Geschäftsführer Martin Recht: "Der Pflegekräftemangel hält die Branche

deutschlandweit in Atem. So haben derzeit fast 80 Prozent der Kliniken

Schwierigkeiten, ihre offenen Stellen zu besetzen. Doch fest steht bei all den

Hindernissen vor allem eines: Es gibt noch Personal, man muss nur wissen, wie

man es erreicht und für die offenen Stellen begeistert. Unsere Studie soll dazu

beitragen, Kliniken zu zeigen, wie Personalrekrutierung auch heute noch

gelingt."