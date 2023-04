Quartalszahlen – Folgt Amazon dem Beispiel von Microsoft und Alphabet?

Amazon wird heute nach Börsenschluss in den USA seine Ergebnisse für das erste Quartal veröffentlichen. Die Aktien des E-Commerce-Riesen sind seit Jahresbeginn um 28 % gestiegen und befinden sich inmitten eines breiten Comebacks der Tech-Aktien. Die Aktien des Unternehmens stiegen auch nach den positiven Ergebnissen von Microsoft und Alphabet, da das KI-gestützte Cloud-Geschäft an Stärke gewann, was darauf hindeutet, dass das Kerngeschäft von Amazon, AWS, diesem Beispiel folgen könnte. Während das Unternehmen aufgrund einer Abschreibung von 12,7 Milliarden USD auf die Rivian-Investition im Jahr 2022 einen Gesamtjahresverlust von 2,7 Milliarden USD meldete, wuchs der AWS-Umsatz im Jahresvergleich um 29 % an. Wenn es Amazon gelingt, die Markterwartungen zu übertreffen, könnte dies den Kursverlauf in den nächsten Wochen maßgeblich beeinflussen. Dies gilt natürlich auch bei einer Verfehlung in das andere Extrem.

Warum hat Amazon eine gute Chance, die Markterwartungen zu übertreffen?

Erstens hat Amazon, wie andere große Technologieunternehmen auch, seit Ende des letzten Jahres aggressiv Kosten durch Entlassungen, Einstellungsstopps und die Einstellung experimenteller Projekte gesenkt. Amazon hat im Januar 18.000 Stellen abgebaut, gefolgt von einem weiteren Plan zur Entlassung von 9.000 Mitarbeitern, der im März bekannt gegeben wurde, sodass insgesamt 27.000 Stellen abgebaut wurden, was etwa 8 % der Belegschaft entspricht und den größten Stellenabbau der Geschichte darstellt. Das Unternehmen bemühte sich aufgrund der wirtschaftlichen Herausforderungen um Kostensenkungen, was dazu führte, dass die Aktien des Unternehmens im Jahr 2022 um mehr als 50 % einbrachen. Der massive Stellenabbau kann als negativer Aspekt gesehen werden, der sich auf die Einnahmen des Unternehmens auswirken könnte, aber niedrigere Ausgaben können zu einer höheren Gewinnspanne führen.

Zweitens wird sich die Abschreibung der Rivian-Investition nicht mehr auf das Ergebnis auswirken. Die Abschreibung der Rivian-Investition in Höhe von 12,7 Mrd. USD war ein wichtiger Faktor, der zu Amazons Gesamtjahresverlust von 2,7 Mrd. USD im Jahr 2022 führte. Ohne den negativen Einfluss von Rivian wird sich der Nettogewinn im ersten Quartal voraussichtlich deutlich verbessern.

Die dritten, positiven Anzeichen für die Entwicklung des Cloud-Geschäfts von Microsofts Azure und Alphabet könnten darauf hindeuten, dass auch AWS erfreuliche Ergebnisse liefern wird. AWS ist führend im Cloud-Computing-Geschäft, gefolgt von Azure und Google Cloud von Alphabet. In den jüngsten Ergebnisberichten haben beide Unternehmen die Wachstumserwartungen in diesem Segment übertroffen. Auch Google Cloud verzeichnete nach dreijährigen Verlusten sein erstes profitables Quartal.