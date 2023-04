Hubmann ist neuer Vorsitzender des Deutschen Apothekerverbandes (FOTO)

Berlin (ots) - Neuer Vorsitzender des Deutschen Apothekerverbandes (DAV) ist Dr.

Hans-Peter Hubmann. Der 59-jährige Apotheker aus Kulmbach (Bayern), der bislang

stellvertretender Vorsitzender des Verbandes war, wurde am heutigen Donnerstag

auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung des DAV in Berlin mit

überwältigender Mehrheit gewählt.



Die Neuwahl war notwendig geworden, nachdem Thomas Dittrich Anfang April aus

gesundheitlichen Gründen zurückgetreten war. Die Amtsperiode von Dr. Hans-Peter

Hubmann beginnt sofort und dauert bis zum Ablauf der regulären Wahlperiode am

Ende des Jahres 2024. Hubmann ist zugleich Vorsitzender des Bayerischen

Apothekerverbandes.