BVB mit guter 'Portion Selbstvertrauen' - Schlotterbeck fehlt

BOCHUM (dpa-AFX) - Borussia Dortmund muss im Bundesliga-Spiel beim VfL Bochum auf Nationalspieler Nico Schlotterbeck verzichten. Trainer Edin Terzic hat aber Hoffnung, dass der 23-Jährige im Saisonendspurt wieder zur Verfügung steht. "Es scheint nicht so dramatisch zu sein wie zuletzt, sodass wir davon ausgehen, dass er nicht allzu lange ausfallen wird", sagte Terzic am Donnerstag.

Schlotterbeck hatte am vergangenen Samstag beim 4:0 seines Teams gegen Eintracht Frankfurt nach zuvor wochenlanger Zwangspause ein Comeback gefeiert, war aber in der 25. Minute wegen muskulärer Probleme am Oberschenkel ausgewechselt worden. Niklas Süle soll ihn in Bochum ersetzen.