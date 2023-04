Jahresbilanz 2022 der LfA / Zukunftsinvestitionen im Fokus (FOTO)

München (ots) -



- Gesamtförderleistung 2022 von rund 2,95 Milliarden Euro

- Schwerpunkt der Nachfrage bei Zukunfts- und Nachhaltigkeitsinvestitionen sowie

starke Gründungsförderung



Die LfA Förderbank Bayern blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2022

zurück: Im Kerngeschäft mit Programmkrediten für Mittelstand und Kommunen sagte

die staatliche Spezialbank rund 2,13 Milliarden Euro zu. Dieser Wert zeigt die

Investitionsfreude der bayerischen Wirtschaft im vergangenen Jahr. Die

mittelständischen Betriebe und Selbständigen konnten damit Investitionen und

Stabilisierungsmaßnahmen in Höhe von rund 2,88 Milliarden Euro realisieren.

Zusammen mit den Konsortial- und Globaldarlehen (482 Millionen Euro) erreichte

die Kreditvergabe 2022 mit 2,61 Milliarden Euro wieder einen Spitzenwert. Die

Gesamtförderleistung für den Wirtschaftsstandort Bayern, also einschließlich der

Risikoübernahmen (336 Millionen Euro), lag bei rund 2,95 Milliarden Euro.





Besonders stark gefragt waren im vergangenen Jahr die LfA-Förderprogramme fürGründung und Unternehmensnachfolgen sowie für Modernisierungs-, Wachstums- undNachhaltigkeitsinvestitionen. Die Gründungsförderung stieg gegenüber demRekordwert im Jahr zuvor sogar noch einmal leicht an, auf rund 590 MillionenEuro. Neben mehr als 300 Neugründungen wurden auch etwa 690 Existenzgründungendurch Betriebsübernahmen finanziert. Die Förderung von Modernisierungs- undWachstumsvorhaben des bayerischen Mittelstandes bildete mit Zusagen von 1,07Milliarden Euro einen weiteren Schwerpunkt. Ein deutliches Plus gab es zudem imBereich Energie und Umwelt: dort erhöhte sich das Zusagevolumen um über 22Prozent, über 90 Prozent des Volumens entfielen auf die Förderung vonerneuerbaren Energien und Energieeinsparung, der Großteil davon wurde in dem imMai 2022 neu eingeführten Energiekredit Regenerativ zugesagt.Mehr als 80 bayerische Kommunen konnten 2022 mit LfA-FörderkreditenInvestitionen in die kommunale Infrastruktur in Höhe von rund 189 Millionen Eurorealisieren.Zur Absicherung von Unternehmen, die von der Energiepreiskrise im Zusammenhangmit dem Ukraine-Krieg besonders hart betroffen wurden, hat die LfA Ende 2022 den"Energieliquiditätskredit" eingeführt. Das seit Juli bestehende Angebot der"Ukraine-Bürgschaften der LfA", für Unternehmen, die von der militärischenAggression Russlands gegen die Ukraine betroffen sind, wurde zwischenzeitlichbis zum 31.12.2023 verlängert.Dagegen sind die im Frühjahr 2020 nach Beginn der Pandemie eingeführtenCorona-Hilfen - bestehend aus Krediten, Risikoübernahmen (einschließlichStaatsbürgschaften) und Tilgungsaussetzungen - Mitte 2022 ausgelaufen: sie