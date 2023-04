DAX zieht über den 10er-EMA an

Am Vortag hieß es im Insight: "Solange der DAX den 10er-EMA weitgehend verteidigen kann, ist mit eher weiter steigenden Kursen zu rechnen. Belastet wird der DAX vom sehr schwachen S&P 500, der am Vorabend unter Druck kam und mit einer schwachen bärischen Tageskerze aus dem Handel ging. Trotzdem ist der Aufwärtstrend im S&P 500 bisher noch intakt und bisher lediglich von einer sich ausweitenden Korrektur auszugehen."

Das hat genau gepasst. Der DAX zeigt bisher kaum weiteren Abgabenwillen und zieht bereits wieder hoch. Es muss nun aber zu einem nachhaltigen Durchbruch über den 10er-EMA kommen, damit die Aufwärtsdynamik beibehalten werden kann. Denn der MACD-Indikator hat bereits eine bärische Überschneidung durchgeführt und deutet weiter fallende Kurse an. Kann der DAX in der aktuellen Aufwärtsbewegung nur noch leicht über den 10er-EMA ansteigen und dreht dann wieder nach unten ab, könnte sich die Lage schnell weiter eintrüben. Der DAX muss nun also liefern.