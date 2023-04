Mladá Boleslav (ots) - > Am Stammwerk in Mladá Boleslav fertigt Skoda Auto

Skoda Auto hat an seinem Hauptstandort in Mladá Boleslav jetzt das 500.000steBatteriesystem hergestellt. Die strategisch wichtigen Komponenten werden inFahrzeugen auf Basis des Modularen Elektrifizierungsbaukastens (MEB) undModellen mit Plug-in-Hybridantrieb der Konzernmarken Skoda, Volkswagen, Audi undSeat verbaut. Dieser Meilenstein beweist: Skoda treibt die konsequente Umsetzungseiner Elektromobilitäts-Kampagne weiter voran. Der Autohersteller investiertkräftig in den nötigen Umbau seiner Produktionsstandorte, in die Entwicklung undDigitalisierung sowie in Training und Weiterbildung seiner Belegschaft. DasUnternehmen hat bereits mehr als 23.000 Mitarbeiter weitergebildet, um sie aufdie Anforderungen der Elektromobilität vorzubereiten.Michael Oeljeklaus, Skoda Auto Vorstand für Produktion und Logistik, sagt:"Batteriesysteme sind die Schlüsselkomponenten für unseren erfolgreichenTransformationsprozess zur Elektromobilität. Der Meilenstein von 500.000 beiSkoda produzierten Batteriesystemen für MEB- und Plug-in-Hybridfahrzeuge isteine herausragende Leistung. Dies belegt gleichermaßen das Vertrauen derVolkswagen Gruppe in unsere erfahrene Belegschaft und unser kompromisslosesBekenntnis zur Elektromobilität. Und wir schalten sogar bald noch einen Ganghöher: Mit einer zusätzlichen Produktionslinie werden wir die täglicheFertigungskapazität für Batteriesysteme weiter erhöhen. Hierbei verfolgen wirunseren klar definierten Fahrplan, um die Tschechische Republik alsElektromobilitäts-Hub zu stärken."Im September 2019 startete die Produktion von Batterien fürPlug-in-HybridmodelleSeit September 2019 entstehen am Unternehmenshauptsitz von Skoda AutoHochvolt-Traktionsbatterien für Modelle mit Plug-in-Hybridantrieb - sowohl füreigene Modelle als auch für die der Schwestermarken Audi, Seat und Volkswagen.Pro Schicht arbeiten rund 50 Mitarbeiter auf einer Fläche von rund 2.000Quadratmetern. Für das Handling besonders schwerer oder unhandlicher Teilestehen insgesamt 13 automatisierte Roboter bereit. Alle 86 Sekunden wird eineBatterie für ein Modell mit Plug-in-Hybridantrieb auf Basis des ModularenQuerbaukastens (MQB) fertiggestellt. Wenn diese das Produktionsband verlässt,wiegt sie mehr als 130 Kilogramm.Fertigung von MEB-Batteriesystemen seit Mai 2022Im Mai 2022 startete Skoda Auto die Produktion von Batteriesystemen für reinelektrische Fahrzeuge auf Basis des Modularen Elektrifizierungs-Baukastens (MEB)des Volkswagen Konzerns. Sie verfügen über Kapazitäten von 55 bis 82 kWh undwerden sowohl in Skoda MEB-Modellen als auch in MEB-Fahrzeugen der KonzernmarkenVolkswagen und Audi verbaut. Neben den einzelnen Modulen, die jeweils 24 oder 16Zellen enthalten, gehören zu den Bestandteilen eines MEB-Batteriesystems auchein Batteriegehäuse mit integriertem Kühlsystem, ein Batteriemanagementsystemund die nötigen elektrischen Verbindungen. An den neuen Produktionslinien, indie Skoda Auto circa 130 Millionen Euro investiert hat, arbeiten rund 250Mitarbeiter. 2023 wird der Autohersteller eine weitere MEB-Montagelinie inBetrieb nehmen: Die tägliche Produktionskapazität wird dann auf 1.500MEB-Einheiten und 800 PHEV-Einheiten pro Tag steigen - insgesamt also 2.300Einheiten täglich.