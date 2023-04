ESSEN (dpa-AFX) - Ein IT-Dienstleister zahlreicher gesetzlicher Krankenkassen in Deutschland musste aus Sicherheitsgründen seine Systeme herunterfahren und vom Netz trennen. "Bitmarck wehrt derzeit eine Cyberattacke ab", meldete das Unternehmen am Donnerstag auf einer temporär geschalteten Website des Unternehmens. Der Angriff habe auch Auswirkungen auf das Tagesgeschäft bei einigen gesetzlichen Krankenkassen, teilte die Firma Bitmarck mit Sitz in Essen mit. Es komme zu Störungen und Einschränkungen. Derzeit seien aber keine Daten von Kunden der Versicherungen betroffen. Die Störung dauerte auch am Donnerstagnachmittag noch an. Zunächst hatte die "taz" online über die Cyberattacke auf Bitmark berichtet./lic/DP/nas