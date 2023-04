Bucher + Suter kündigt Webex Contact Center Support für Service Cloud Voice mit b+s Connects an

Bucher + Suter, Cisco und Salesforce.

Bucher + Suter bietet seit mehr als einem Jahrzehnt die besten CRM-Steckverbinder für CiscosContact-Center-Plattformen an. b+s Connects for Salesforce, das Flaggschiff-Produkt von Bucher + Suter, ist ein Eckpfeiler erfolgreicher Kundenbetreuungsstrategien in Hunderten von Cisco Contact Centers weltweit und es bietet den Agenten die Möglichkeit, herausragende Kundenerlebnisse im Contact Center zu schaffen, und zwar so effizient wie möglich. Die b+s Connects for Service Cloud Voice Version 2.0 markiert die Einführung einer neuen Integrationslösungsgeneration – zwischen Webex, der intelligenten Cloud-Plattform von Cisco und den innovativen Produkten des Contact Center von Salesforce.

„Als Partner-First-Unternehmen ist es entscheidend für unseren Erfolg, dass Partner wie Bucher + Suter das Webex-Ökosystem voll nutzen, um unseren gemeinsamen Kunden einen Mehrwert zu bieten. In unserer 20-jährigen Beziehung mit Bucher + Suter haben sie sich stets darauf konzentriert, Lösungen anzubieten, die es unseren gemeinsamen Kunden ermöglichen, einen durchweg besseren Kundenservice zu bieten", sagte Jono Luk, Ciscos Vice President of Product Management – Contact Center. „Vom Inneren der CRM aus zu arbeiten, ist etwas, das seit langem bei Bucher + Suter beworben wird, und es ist großartig zu sehen, dass sie der erste Partner sind, der im großen MaßstabSalesforce Service Cloud Voice-Kompatibilität zum Webex Contact Center liefert."

Trent Cook, VP of Product Strategy von Bucher + Suter, fügte hinzu: „Mit der rasanten Innovationsgeschwindigkeit, die sowohl vom Webex Contact Center als auch von Salesforce Service Cloud Voice vorgelegt wird, gibt es eine neue Welle von Omnichannel-Kundenerfahrungstechnologien. Mit b+s Connects haben wir eine intelligente Technologie entwickelt, die die immensen Fähigkeiten beider Plattformen nutzt und Agenten in die Lage versetzt, von einer einzigen Benutzeroberfläche aus zu arbeiten und personalisierte Interaktionen in Echtzeit und so effizient wie möglich bereitzustellen."

Bucher + Suter ist ein globaler Anbieter von Cloud-Contact-Center-Lösungen und -Dienstleistungen mit Niederlassungen in der Schweiz, Deutschland und den USA. Als Cisco Premier Integrator, Gold Provider und Partner für fortschrittliche Technologie entwickelt Bucher + Suter einzigartige Add-on-Lösungen für das Cisco Contact Center und Webex. Bucher + Suter hilft Kunden seit Jahrzehnten bei der Implementierung strategischer Lösungen und unterstützt einige der weltweit größten Umgebungen von Cisco Contact Centern.

