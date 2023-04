Bénédicte Autem übernimmt die Geschäftsführung von Bankpower (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Bankpower hat eine neue Führungsspitze. Bénédicte

Autem wird zur Geschäftsführerin von Bankpower berufen. Sie tritt die Nachfolge

von Mona Merklin an, die innerhalb der ManpowerGroup in eine internationale

Rolle wechselt. Bankpower, ein Joint-Venture zwischen dem Personaldienstleister

Manpower und der Deutschen Bank, bietet als innovativer und ganzheitlich

agierender Personaldienstleister bedarfsgerechte und zukunftsweisende

Personallösungen für den Banken-, Versicherungs- und Finanzsektor.



Der anhaltende Fachkräftemangel und ein hoher Wechselwille in der Wirtschaft

sorgen für eine hohe Nachfrage an Personaldienstleistungen. "Als Spezialisierung

ist Bankpower eine wichtige Säule im Portfolio der ManpowerGroup. Menschen und

Unternehmen im Banken-, Finanz- und Versicherungssektor passend zu verbinden und

beiden Seiten die Suche zu erleichtern, diese Idee hat sich durch den

Zusammenschluss von Personalexpertise und Finanzwissen bei Bankpower zur

Erfolgsstory entwickelt. Ich freue mich sehr darauf, diesen Erfolg

weiterzuführen und meine langjährige Branchenerfahrung einzubringen", sagt

Bénédicte Autem. Zusätzlich zu ihrer neuen Rolle als Geschäftsführerin der

Bankpower GmbH Personaldienstleistungen führt Autem die Specialized Brands der

Manpower und ist Mitglied des Country Leadership Teams der ManpowerGroup

Deutschland. Bankpower und Manpower sind Tochterunternehmen der ManpowerGroup.