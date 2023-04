EasyMotionSkin Tec: Erweiterung der Strategie

Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Marcel Schaffer von GBC hat die EasyMotionSkin Tec AG im Geschäftsjahr 2022 (per 31.12.) auf Basis eines Pro-Forma-Abschlusses einen Außenumsatz von 9,89 Mio. Euro erzielt und damit den Vorjahreswert mehr als verdoppelt. In der Folge senken die Analysten dennoch das Kursziel, bestätigen aber das positive Votum.

Nach Analystenaussage sei das Unternehmen und auch die gesamte Branche von Kostensteigerungen getroffen worden. Zudem habe EasyMotionSkin Tec weiterhin umfangreich in Marketing investiert. Dennoch sei ein positives EBITDA von 0,77 Mio. Euro und ein Nettoergebnis von 0,35 Mio. Euro erzielt worden. Außerdem plane das Management, die traditionelle Verkaufsstrategie um ein Miet-und Abonnementmodell zu erweitern. Der Übergang zu einem Abonnementmodell könne zu einem vorübergehenden Rückgang der Umsatzerlöse, aber langfristig zu einem nachhaltigen Umsatzwachstum führen. Demnach erwarte das Analystenteam Umsatzverschiebungen von einem Jahr und prognostiziere Umsatzerlöse von 10,02 Mio. Euro für das Jahr 2023 und 22,11 Mio. Euro für das Jahr 2024. Das EBITDA werde laut GBC-Schätzung im Jahr 2023 bei 1,16 Mio. Euro liegen. Allerdings solle ein hoher Marketingaufwand das Ergebnis beeinträchtigen. Aufgrund der leicht reduzierten Prognosen und des gestiegenen risikolosen Zinssatzes ermitteln die Analysten auf Basis eines DCF-Modells ein neues Kursziel von 15,50 Euro (zuvor: 20,32 Euro) und bestätigen das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 27.04.2023, 15:30 Uhr)



Die EasyMotionSkin Tec Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,23 % und einem Kurs von 8,75EUR gehandelt.