Deutsche Börse nach starkem Jahresauftakt vor Milliardenübernahme

(durchgehend aktualisiert)



FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Börse will sich mit der größten Übernahme ihrer Geschichte noch unabhängiger von Schwankungen an den Finanzmärkten machen. Für rund 3,9 Milliarden Euro soll der dänische Softwareanbieter Simcorp gekauft werden, wie der Dax -Konzern am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. "Wir haben unsere Daten- und Analysekapazitäten in den vergangenen Jahren deutlich ausgebaut", begründete Konzernchef Theodor Weimer. "Simcorp passt sowohl strategisch als auch in Bezug auf die Unternehmenskultur hervorragend zu uns."

Finanzieren will die Deutsche Börse den Kauf über bestehende Barmittel und Kredite. Am Aktienmarkt jedoch ging es für die Deutsche-Börse-Aktie wegen der hohen Bewertung Simcorps nach der Ankündigung kräftig nach unten. Am Donnerstagnachmittag war das Papier mit mehr als sechs Prozent Minus auf gut 171 Euro Schlusslicht im Dax. Die Anteile des Börsenbetreibers hatten allerdings erst Anfang der Woche mit etwas mehr als 186 Euro ein Rekordhoch erreicht.