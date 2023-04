BAADER BANK stuft LANXESS AG auf 'Buy'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Lanxess von 63 auf 66 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Chemiekonzern sei stark unterbewertet, schrieb Analyst Konstantin Wiechert in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Marktteilnehmer ignorierten gegenwärtig die Barmittelzuflüsse durch den Abschluss des HPM/DEM-Jointventures sowie den Wert an der 40-prozentigen Beteiligung komplett. In den kommenden Jahren sollten Investoren die Geschäfte als weniger zyklisch betrachten - mit besser vorhersagbaren Umsätzen und Margen. Wichert verglich in seiner Überschrift die Lanxess-Aktie mit einem guten Wein, den man lagern sollte, damit er mit der Zeit noch besser bewertet werde./ajx/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2023 / 14:15 / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Lanxess Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,73 % und einem Kurs von 35,50EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BAADER BANK

Analyst: Konstantin Wiechert

Analysiertes Unternehmen: LANXESS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 66

Kursziel alt: 63

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m