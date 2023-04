Mühelose Mietverwaltung Wie Outsourcing den Stress aus dem Vermietungsgeschäft nehmen kann (FOTO)

Berlin (ots) - Vermietende organisieren viel mehr als nur die Schlüsselübergabe:

Von der Verifizierung der Mieter:innen über Inventar-Checks vor Ort bis hin zur

Endreinigung ist die Vermietung von möbliertem Wohnraum mitunter mit erheblichem

Aufwand verbunden. Der neue Service "Wunderflats Plus" übernimmt diese Aufgaben

und sorgt mit Strategien zur Mieteinnahmen-Optimierung, die Nachfrage-, Ertrags-

und Kostenprognosen berücksichtigen, für eine optimale Auslastung des

Mietobjekts. Durch die kontinuierliche Auswertung dieser Kennziffern wird eine

maximale Rendite sichergestellt. Ein Einrichtungsteam plant und organisiert

zudem die Möblierung und erstellt ein auf die Fläche und die Mieter:innen

zugeschnittenes Angebot. Der Service richtet sich insbesondere an Vermietende,

die häufig reisen, mehrere Objekte in verschiedenen Städten verwalten oder

beruflich stark eingespannt sind und Immobilien als passives Einkommen nutzen.

Der Service wird bereits in Berlin, Hamburg und seit Kurzem auch in München

angeboten.



Professionelle Mietverwaltung, Vor-Ort-Organisation und hohe Auslastung