Bankenanleihen im defensiven Portfolio Toxische Mischung oder einmalige Chance?

Frankfurt am Main (ots) - Die Kreditrisiko Aufschläge für Bankentitel haben die

historische Bandbreite nach oben verlassen.



- Bankenanleihen handeln heute im "Need to Repair" Bereich, sie offerieren eine

deutliche Risikoprämie gegenüber vergleichbaren Unternehmensanleihen.

- Höherrangige Anleihen von großen system-relevanten Banken bieten aktuell im

kurzfristigen Bereich eine Mehrrendite von 70bps gegenüber

Unternehmensanleihen mit gleicher Bonität (mind. Rating von A-).



Im historischen Kontext ist das eine selten dagewesene Situation. Wir sehen hier

eine attraktive Einstiegsmöglichkeit, insbesondere unter Berücksichtigung der

nach wie vor bestehenden Risiken für den Sektor!