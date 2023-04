Berlin (ots) - Der Kulturkreis der deutschen Wirtschaft im BDI e. V.

veranstaltet jährlich den Architekturwettbewerb TRANSFORMATION mit wechselnden

Kooperationspartnern. In diesem Jahr bestand die Wettbewerbsaufgabe darin,

Entwürfe für die Nutzung und Erweiterung der sogenannten Mack-Pyramide zu

gestalten. Aktueller Projektpartner war die Stadt Monheim am Rhein, die sich

stark für Kunst im öffentlichen Raum engagiert und bestrebt ist, diese fest in

der Monheimer Stadtkultur zu verankern.



Der Kulturkreis der deutschen Wirtschaft lud Studierende der Fachhochschule

Dortmund, der HafenCity Universität Hamburg, der Universität Stuttgart sowie der

Universität Wuppertal zur Wettbewerbsteilnahme ein. Die Preisträger:innen stehen

nun fest:





Der mit 4.000 Euro dotierte 1. Platz geht an Ruth Martin und Malte Grobenstieg(Universität Wuppertal) für das Projekt "H Eins". Den 2. Platz und 3.000 EuroPreisgeld erhält Anna Nölle (Fachhochschule Dortmund) für den Entwurf "3Elemente | Linie, Punkt, Fläche". Einen Sonderpreis, ebenfalls dotiert mit 3.000Euro, belegen Lucas Lütgenau und Simon Daudert (Universität Wuppertal) mit demKonzept "Tiefenwirkung".Aus 15 Entwürfen wählte die hochkarätige Fachjury die gelungensten Projekte zurNutzung und Erweiterung der seit den 1990er Jahren bestehenden Mack-Pyramide,die in Zusammenarbeit des ZERO Künstlers Heinz Mack und des Architekten HorstSchmitges gestaltet wurde und die nach langem Leerstand wieder derÖffentlichkeit zugänglich gemacht werden soll. Ziel ist es, den Ort mit Kunstund Kultur zu beleben und in die Stadt einzugliedern. Auf dem angrenzendenGrundstück galt es, einen Neubau zu entwerfen, der durch eine gelungeneFreiflächengestaltung mit der Pyramide verbunden wird. Entstehen soll dadurchein holistisches Gefüge für die Kreativindustrie: Ein neues Forum, das Kunst,Kultur, Wissenschaft, Technik, Wirtschaft, Bildung und Produktion im Sinne einesCreative Hub vereint und für alle Bewohner:innen und Gäste der Stadt offen ist.Prof. Per Pedersen, Juryvorsitzender und Geschäftsführer Staab Architekten zumJuryentscheid: "Die prämierten Arbeiten beim Studierendenwettbewerb zur Nutzungund Erweiterung der Mack-Pyramide in Monheim am Rhein zeigten alle inunterschiedlicher Art und Weise eine intensive Auseinandersetzung mit demKontext und der Pyramide; mal als Landmark, mal als starke städtebaulicheSetzung und nicht zuletzt als 'archäologische Ausgrabung'. Alle Arbeitenüberzeugten durch ihre konzeptionelle Stärke und herausragende Ausarbeitung, wasfür die Stadt Monheim am Rhein als Zeichen und Motivation für die Entwicklungdieses eher unscheinbaren Stadtteils gedeutet werden kann."