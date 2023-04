London (ots/PRNewswire) - Neuer Bericht zeigt die versteckten Kosten von

billiger Versandsoftware auf



Einzelhändler und Lagerhäuser gehen ein hohes Risiko von Umsatzeinbußen ein,

wenn sie einen unerprobten Anbieter für das Delivery Management wählen.



nShift (https://nshift.com/de-de/) , der weltweit führende Anbieter von

Versandsoftware, hat einen neuen Bericht veröffentlicht, der die Gefahren eines

"billigen" Delivery Managements untersucht. Der Einsatz von unerprobten

Anbietern für geschäftskritische Zustellfunktionen erhöht das Risiko erheblicher

Unterbrechungen für Unternehmen, die täglich Tausende von Zustellungen

abwickeln. Der Bericht warnt davor, dass Verzögerungen oder Ausfälle auf der

technischen Seite schnell zu erheblichen betrieblichen und rufschädigenden

Problemen führen können:





Seite 2 ► Seite 1 von 2

- Kundenabwanderung - Kunden, die verspätete Zustellungen erlebt haben, sindgeneigt, nach einer besseren Lösung zu suchen. Softwareausfälle im Lagerkönnen einen Kunden unwissentlich in die Arme eines zuverlässigerenWettbewerbers treiben.- Mindereinnahmen - wenn ein Paket, das als Geschenk gedacht war, zu späteintrifft, besteht die Gefahr, dass es nicht mehr gebraucht wird. Die Käuferkönnen ganz einfach ihr Geld zurückverlangen.- Reputationsverlust - moderne, technikaffine Kunden beschweren sich in densozialen Medien über verspätete oder fehlende Zustellungen. Das hat negativeAuswirkungen: Freunde und Verwandte werden vom Kauf bei der betreffendenMarke, dem Einzelhändler oder dem Online-Shop abgehalten.Lars Pedersen, CEO bei nShift, kommentiert: "Neben den Kosten für dieProduktherstellung stellt der Versand für die meisten Einzelhändler den größtenKostenfaktor dar. Es ist also verständlich, dass Firmen bestrebt sind, dieKosten zu senken, wo sie nur können. Wenn sie jedoch kritische Teile ihrertechnologischen Infrastruktur unerprobten Anbietern anvertrauen, laufen sieGefahr, die Auftragsabwicklung zu stören und das Kundenerlebnis zubeeinträchtigen."nShift ist ein zuverlässiger Partner für die Bereitstellung geschäftskritischerInfrastrukturen für weltweit führende Marken. Wir sind ein langfristiger Partnerund seit über 30 Jahren für unsere Kunden im Einsatz. Einzelhändler, Webshopsund Lagerhäuser können sich darauf verlassen, dass nShift wichtigeDienstleistungen in kritischen Momenten nicht durch Ausfälle gefährdet. Bei derZustellung von insgesamt Millionen von Paketen pro Monat verlassen sich unsereKunden auf unsere Software."Der Bericht geht der Frage nach, wie die richtige Software für das Delivery