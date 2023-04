Aixtron-Anlagen gefragt - Fehlende Exportlizenzen verhageln Quartal

(neu: Äußerungen aus Telefonkonferenz u.a. zu Exportlizenzen, Umsatzausfall im ersten Quartal sowie zum Jahresausblick)

HERZOGENRATH (dpa-AFX) - Der rasant wachsende Bedarf an effizienteren Elektronikchips für E-Mobilität, Energiewende und Digitalisierung treibt die Nachfrage bei Aixtron weiter an. Während der Auftragseingang im ersten Quartal wuchs, erwiesen sich fehlende Exportlizenzen für fertige Anlagen als spürbare Belastung für Umsatz und Gewinn. Hier musste Aixtron teils deutliche Einbußen verkraften, zugleich fielen die Kennziffern schlechter aus als am Markt erwartet. Den Anlegern an der Börse schmeckten die anhaltenden Lieferverzögerungen nicht, schließlich verspricht der Vorstand schon seit einiger Zeit Besserung. Zudem gehen die Probleme auch auf einen kritischeren Blick der Regierung auf bestimmte Abnehmerländer zurück. Die Aixtron-Papiere brachen am Donnerstag ein

Das Problem im Export fertiger Anlagen besteht schon seit dem vergangenen Jahr. Allerdings hatte Unternehmenschef Felix Grawert noch Ende Februar betont, dass die Genehmigungen nach und nach eintrudeln dürften. Wie er nun am Donnerstagnachmittag in einer Telefonkonferenz mit Analysten sagte, hätten Behörden zusätzliche Schutzmechanismen an den Maschinen verlangt, damit sie nur dafür verwendet werden könnten, wofür sie auch bestellt worden seien. Das sei im ersten Quartal umgesetzt worden. Daher dürften die fehlenden Ausfuhrgenehmigungen bald erteilt werden. Konkret rechnet Grawert mit einem größeren Teil der Lizenzen binnen eines Quartals, spätestens bis Jahresende aber sollte das Problem gelöst sein.