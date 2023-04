Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,88428 (0,88560) britische Pfund, 147,16 (147,67) japanische Yen und 0,9862 (0,9824) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London mit 1979 Dollar gehandelt. Das waren rund neun Dollar weniger als am Vortag./jsl/jkr/he

Die am Vormittag veröffentlichten Konjunkturdaten aus der Eurozone sorgten kaum für Bewegung. Ein von der EU-Kommission erhobener Indikator für die Wirtschaftsstimmung veränderte sich im April wenig. Während sich Unterindikatoren wie das Dienstleistungs- und Verbrauchervertrauen verbesserten, trübte sich die Stimmung in der Industrie ein.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Donnerstag deutlich von seinem am Vortag erreichten einjährigen Höchststand entfernt. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1014 US-Dollar. Kurzzeitig fiel er sogar unter 1,10 Dollar. Am Mittwoch war der Kurs bis auf 1,1095 Dollar gestiegen und damit auf den höchsten Stand seit Ende März 2022. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1042 (Mittwoch: 1,1039) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9056 (0,9058) Euro

