Company.info BI GmbH präsentiert sich als KYC-Lösungsanbieter für Recht und Compliance Themen auf der LEGAL REVOLUTION 2023 in Nürnberg am Stand EG2-2.04.1 (FOTO)

Duesseldorf (ots) - Die LEGAL REVOLUTION 2023, Europas größte Kongressmesse für

Recht und Compliance, beschäftigt sich mit Fragen zur digitalen Transformation

und technologischen Fortschritten bei der Erbringung von Rechtsdienstleistungen.

Die Veranstaltung findet am 3. und 4. Mai in der Nürnberg Messe statt und zeigt

den State of the Art der Dienstleistungen und Produkte in den Bereichen Legal

Tech, Legal Management und Compliance. Besucher können innovative

Dienstleistungen und Softwarelösungen kennenlernen und die Entwicklungen des

Rechts der digitalen Wirtschaft diskutieren.



Im Rahmen von Compliance-Maßnahmen und Onboarding mit Company.info können

Unternehmen sicherstellen, dass sie Geschäfte nur mit vertrauenswürdigen

Partnern abschließen und alle rechtlichen Anforderungen erfüllen. Eine wichtige

Komponente hierbei ist die Überprüfung von Mandanten, Mandatsgegnern und

Geschäftspartnern auf Sanktionslisten und Politisch Exponierten Personen

(PEP)-Listen. Für ein juristisch einwandfreies Geschäft ist es wichtig,

vollständige Kenntnisse darüber zu erlangen, wer auf einer Sanktionsliste und im

Transparenzregister steht.