Deutschland ist Weltmeister beim Fruchtsaftkonsum / Fruchtsaftverband veröffentlicht aktuelle Daten (FOTO)

Bonn (ots) - Mit einem Pro-Kopf-Konsum von 28 Litern Fruchtsaft und Fruchtnektarhat Deutschland im weltweiten Vergleich die Nase vorn. "Verbraucherinnen undVerbraucher schätzen insbesondere die innovativen Produkte am Markt, die ihneneinen Mehrwert bieten und ihr Bedürfnis nach natürlichen Lebensmittelnbedienen", so Klaus Heitlinger, Geschäftsführer Verband der deutschenFruchtsaft-Industrie (VdF). "Daher können hochwertige Direktsäfte, Smoothies undSaftshots ihre Marktanteile ausbauen" erläutert Heitlinger weiter. DerFruchtsaftverband sieht aber auch bei den Klassikern Orange und Apfel einestabile Nachfrage. Insgesamt liegt das Markt-volumen bei knapp 3,2 Mrd. EUR undverzeichnet eine leichte Steigerung zum Vorjahr von 3 Prozent.Während der Fruchtsaftkonsum 2022 stabil bei 20,4 Litern blieb, sank nachAngaben des Fruchtsaftverbandes der Pro-Kopf-Verbrauch von Fruchtnektar von 8,1auf 7,6 Liter. Grund dafür waren Preiserhöhungen bei Kirsch- undJohannisbeernektar, die einer angespannten Rohwaresituation und damitverbundener Kostensteigerungen folgten. Bei Direktsäften konnten insbesondereApfelsäfte ihren Marktanteil ausbauen, was auf das vielfältige Angebot vonregionalen Streuobstsäften zurückzuführen ist. Seit Jahrzehnten sind diese Säfteein fester Bestandteil im Produktsortiment zahlreicher Keltereien inDeutschland. Für sie ist der Bezug von Streuobst aus der Region die wichtigsteQuelle für ihre Rohware. Insgesamt wurden 2022 aus Streuobst- und Tafeläpfeln382 Millionen Liter von den Fruchtsaftherstellern eingekeltert, davon 68Millionen Liter als Bioware. Damit lag die Keltermenge im langjährigenDurchschnitt. Abgefüllt werden die Fruchtsäfte in Deutschland unter anderem indas verbandseigene VdF Glas-Mehrweg-System, das seit über 50 Jahren am Marktetabliert ist und sich derzeit einer zunehmenden Beliebtheit erfreut. Aktuellliegt sein Marktanteil bei 12,5 Prozent.Fruchtsaftherstellung in herausfordernden ZeitenDer Fruchtsaftmarkt in Deutschland ist einer der bedeutendsten weltweit undhierzulande wichtiger Bestandteil der Getränkeindustrie. WetterbedingteErnteschwankungen und die damit verbundene Verfügbarkeit von Rohware gehören zumnormalen Geschäftsbetrieb der Fruchtsafthersteller. Allerdings erhöhen dieWetterextreme der vergangenen Jahre sowie die zum Teil exponentiellenKostensteigerungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette zunehmend daswirtschaftliche Risiko für die Betriebe. VdF-Geschäftsführer Heitlinger hofftauf Verständnis bei Handel und Verbrauchern: "Gegenseitiges Verständnis undAkzeptanz für den stark gestiegenen Aufwand auf Seiten unsererMitgliedsunternehmen ist ein entscheidender Faktor für die nachhaltige Sicherungdes außerordentlich vielfältigen deutschen Fruchtsaftmarktes mit hundertenUnternehmen, von der regional agierenden Kelterei bis zum internationalaufgestellten Markenartikler." Derzeit produzieren in Deutschland rund 330Fruchtsafthersteller 3,1 Mrd. Liter Saft, Nektar und stille Fruchtsaftgetränke.