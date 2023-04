Olight spendete über $143,429.03 aus dem weltweiten Verkauf für die Förderung des Autismusbewusstseins

Geleitet von der Mission ihrer Marke "Illuminate Your World" hat sich Olight schon immer leidenschaftlich für das Gemeinwohl eingesetzt und mit seiner globalen Präsenz Licht auf Bedürftige geworfen. Von der Hilfe bei Naturkatastrophen über die weit verbreitete COVID-19-Aktion bis hin zur jährlichen Aktion zur Sensibilisierung für Brustkrebs ist Olight bestrebt, Menschen zu helfen, sich von schwierigen Situationen zu erholen und Freundlichkeit in der Welt zu verbreiten.

In diesem Jahr wurde zum ersten Mal ein globaler Verkauf für Autismusbewusstsein veranstaltet, um diese Sache zu unterstützen. Diese tiefgreifende Online-Spendenaktion wurde in Ländern 13 durchgeführt, darunter in den USA, dem Vereinigten Königreich, Australien, Kanada, Frankreich, Spanien, Italien, Deutschland, Österreich, Japan, Thailand, Korea und China. Olight hat die exklusive i5T Autism Awareness Edition-Taschenlampe nur für diesen Verkauf entwickelt.

Die i5T Autism Awareness Edition ist eine EDC-Taschenlampe in Regenbogenfarben und mit einem speziellen Unendlichkeitssymbol graviert, das die Vielfalt der Menschheit repräsentiert. Es impliziert auch Olight's Befürwortung und Thema für diese Kampagne - Embracing All. Jeder kommuniziert mit der Welt auf seine eigene Art und Weise, und alle unterschiedlichen Arten zu denken, zu lernen oder sich zu verhalten sollten verstanden und angenommen werden.

Als Zeichen ihrer Unterstützung wird der gesamte Erlös aus diesem Produkt in Höhe von $143.429,03 an relevante Autismus-Organisationen in aller Welt gespendet, darunter die Organization for Autism Research (USA), Autism Spectrum Australia (Australien), National Autistic Society (Vereinigtes Königreich), usw. Die konkrete Verwendung dieser Gelder wird auch auf den offiziellen Social Media-Seiten von Olight bekannt gegeben.

"Wir tun alles, was wir können, um der Gesellschaft mehr Hilfe und Betreuung zu bieten. Die Großzügigkeit unserer Unterstützer ist für diese Kampagne von entscheidender Bedeutung. Wir können gar nicht ausdrücken, wie dankbar wir dafür sind", sagte der CEO von Olight, Fox Fan.

