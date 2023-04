FDH Aero erwirbt BJG Electronics Group

Commerce, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Die Akquisition positioniert FDH Aero

als führenden Vertriebshändler von Elektronikprodukten mit neu hinzugefügten

Kompetenzen im Bereich elektrischer und elektronischer Komponenten.



FDH Aero ("FDH")

ttps%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3847349-1%26h%3D28098

33572%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ffdhaero.com%252F%26a%3DFDH%2BAero%2B(%2522FDH%25

22)&a=FDH+Aero+(%E2%80%9EFDH%22)) , ein globaler Anbieter von

Lieferkettenlösungen für die Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie,

hat die BJG Electronics Group (BJG") übernommen, einen führenden Anbieter von

Verbindungselementen und elektromechanischen Produkten für die Endmärkte

Verteidigung, kommerzielle Luftfahrt und Raumfahrt.





BJG mit Sitz in Ronkonkoma, NY, wurde 1979 gegründet und beliefert sowohlErstausrüster als auch Anbieter von Aftermarket-Dienstleistungen in der Luft-und Raumfahrt und der Verteidigungsindustrie. Die Übernahme von BJG erweitertund vertieft die Rolle von FDH Aero in der Lieferkette der Luftfahrt undVerteidigungsindustrie und bietet sowohl den Kunden von FDH Aero als auch denenvon BJG Zugang zu einer breiteren Palette von Produkten und Dienstleistungen."Der Zusammenschluss von FDH Aero und BJG erweitert unsere Fähigkeiten imBereich der Luft- und Raumfahrt sowie der Verteidigungselektronik und fördertunsere Vision, der vertrauenswürdigste Lieferkettenpartner für unsere Kunden undLieferanten zu sein", sagte Scott Tucker, Chief Executive Officer bei FDH Aero."Mit BJG kann FDH Aero ein erweitertes Produktangebot anbieten, das dieEffizienz der Lieferkette in einem Markt verbessert, der die strategischeBedeutung von Lieferverfügbarkeit und Termintreue kennt."Nach der Übernahme von BJG wird FDH Aero die FDH Aero Electronic Products Group("FDH EPG" oder "EPG") gründen, eine Abteilung, die sich neben unsererbranchenführenden Hardware und der Geschäftsbereiche der Chemikalien undVerbrauchsmaterialien für die Endmärkte Luftfahrt, Verteidigung und Raumfahrtauf die Exzellenz der Lieferkette in der Produktkategorie der elektrischen undelektronischen Komponenten konzentrieren wird. Mitch Enright, derzeitigerPräsident von Electro Enterprises, Inc., das im Juli 2022 von FDH übernommenwurde, wird zum Präsidenten der FDH EPG ernannt. Als einheitliche Division wirddie FDH EPG ein branchenführendes Angebot an Verbindungs- undelektromechanischen Produkten und Dienstleistungen anbieten."Die Gründung der Electronic Products Group ist ein klares Zeichen für unsereLieferanten und Kunden, dass FDH Aero seinen Fokus auf Service, Qualität und