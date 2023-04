BERLIN (dpa-AFX) - CDU-Chef Friedrich Merz und der Klima-Ökonom Ottmar Edenhofer haben sich für den stärkeren Einsatz marktwirtschaftlicher Instrumente für den Klimaschutz in Deutschland ausgesprochen. Die Ampel-Regierung fahre etwa in der Diskussion über künftige Heizungen "einen Verbotskatalog hoch", kritisierte Merz am Donnerstag bei einem "Zukunftskongress" seiner Partei unter dem Motto "Wirtschaft stärken. Klima schützen. Arbeit schaffen" mit mehr als 1000 Gästen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik in Berlin. Bei der Regierung gehe alles schief, was eigentlich für den Klimaschutz nötig sei.

In Deutschland werde nur über höhere Belastung und Regulierung geredet, sagte Merz, der auch Vorsitzender der Unionsfraktion im Bundestag ist. Stattdessen müsse Menschen und Unternehmen wieder Raum für eigene Entscheidungen in einem festen gesetzlichen Rahmen gegeben werden - der sozialen Marktwirtschaft. Es müsse die richtige Balance zwischen soviel Freiheit wie möglich und soviel Regulierung wie nötig gefunden werden, sonst verliere man die Zustimmung der Bevölkerung.