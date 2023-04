Hut 8 informiert über den Unternehmenszusammenschluss mit USBTC

TORONTO, 27. April 2023 /PRNewswire/ -- Hut 8 Mining Corp. (Nasdaq: HUT) (TSX: HUT), („Hut 8" oder das „Unternehmen"), einer der größten, innovationsorientierten Pioniere für das Mining von digitalen Vermögenswerten in Nordamerika und Anbieter von Hochleistungs-Computing-Infrastruktur, macht weiterhin Fortschritte bei dem geplanten Unternehmenszusammenschluss, bei dem sich Hut 8 und U.S. Data Mining Group, Inc. dba US Bitcoin Corp („USBTC") in einer Fusion auf Aktienbasis unter Gleichen (die „Transaktion") zusammenschließen werden. Das fusionierte Unternehmen wird den Namen „Hut 8 Corp." („New Hut") tragen und wird ein in den USA ansässiges Unternehmen sein. Es wird erwartet, dass die Transaktion New Hut als großen, börsennotierten Bitcoin-Miner etablieren wird, der sich auf wirtschaftliches Mining, stark diversifizierte Einnahmequellen und branchenführende Umwelt-, Sozial- und Governance-Praktiken (ESG) konzentriert.

New Hut hat bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) eine Änderung seiner Registrierungserklärung auf Formular S-4 (das „Amended Registration Statement") eingereicht. Wie in der geänderten Registrierungserklärung angegeben:

Die voraussichtliche installierte Eigengewinnungskapazität von New Hut hat sich von den zuvor bekannt gegebenen 5,6 EH/s auf 7,02 EH/s in den Mining-Anlagen in Medicine Hat und Drumheller in Alberta , Niagara Falls, New York , Kearney, Nebraska , sowie Granbury und King Mountain , Texas , nach Abschluss der Transaktion erhöht. Die Verbesserung ist darauf zurückzuführen, dass an den Standorten von USBTC zusätzliche Miner eingesetzt werden.

Die am Standort King Mountain, Texas , installierte Self-Mining-Kapazität von 1,7 EH/s ist Eigentum des King Mountain Joint Venture , an dem USBTC neben einem führenden Energiepartner zu 50% beteiligt ist.

Am 7. April 2023 schloss USBTC einen Vergleich mit der Stadt Niagara Falls, der alle Ansprüche im Zusammenhang mit dem laufenden Rechtsstreit mit der Stadt beendete und die einstweilige Verfügung gegen USBTC aufhob. USBTC musste der Stadt Niagara Falls eine Gebühr in Höhe von $100.000 für die Einhaltung der Vorschriften zahlen und sich mit $180.000 an den Anwaltskosten der Stadt beteiligen.

USBTC arbeitet derzeit mit Vertretern der Stadt zusammen, um die Sicherheitsvorkehrungen vor der Wiederaufnahme der Mining-Aktivitäten zu bestätigen.

„Seit der Ankündigung der Transaktion haben wir messbare Fortschritte bei den wichtigsten Dateien gemacht, die New Hut in eine sehr wettbewerbsfähige Position auf dem Markt bringen werden, mit einer Self-Mining-Kapazität von 7,02 EH/s", sagte Jaime Leverton, Geschäftsführer von Hut 8. „Darüber hinaus werden wir die Flexibilität haben, in neuen Geschäftsbereichen wie Hosting und Managed Infrastructure Operations zu wachsen, was uns erlaubt, unsere Diversifizierungsstrategie zu verstärken, die sich letztendlich als vorausschauend erweisen wird, weit über das nächste Halving (Halbierung) hinaus."