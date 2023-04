Mayr-Melnhof schlossen mit einem Zuwachs von 1,8 Prozent. Der Konzern investiert 660 Millionen Euro in die Modernisierung des Werks in Polen. Damit solle die langfristige Wettbewerbsfähigkeit des größten Karton- und Papierwerkes der Gruppe, MM Kwidzyn, gesichert werden. Die Nachrichten wurden von der Erste Group als kursneutral bewertet.

Polytec verbuchten ein Plus von 0,5 Prozent. Der Kunststoffkonzern steigerte im Vorjahr zwar den Umsatz um 8,2 Prozent auf 601,4 Millionen Euro, musste aber bei den Ergebniszahlen herbe Rückgänge verzeichnen. Unterm Strich fiel 2022 ein Minus von 2,2 Millionen Euro an, nach einem Gewinn von 7 Millionen Euro 2021. Hier schreibt die Erste Group, dass das EBITDA im 4. Quartal die Erwartungen verfehlt hat. Der Geschäftsausblick auf das Jahr 2023 wurde hingegen als vielversprechend eingestuft.

Andritz-Papiere ermäßigten sich trotz erfreulicher Geschäftsergebnisse um 1,2 Prozent auf 59,90 Euro. Der steirische Anlagenbauer hat zu Jahresbeginn mehr Umsatz und deutlich mehr Gewinn erwirtschaftet. Im ersten Quartal legte der Umsatz um 28,5 Prozent auf 1,96 Milliarden Euro zu, das Konzernergebnis stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 46,2 Prozent auf 104,5 Millionen Euro. Die Analysten von der Erste Group schrieben in einer ersten Einschätzung von einem erneut starken Zahlenwerk. Die Experten von der Baader Bank verwiesen auf einen guten Auftragseingang im Startquartal in allen Geschäftsbereichen und bekräftigten ihre Kaufempfehlung "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro für die Aktien.

In einem starken europäischen Bankensektor konnten auch die heimischen schwergewichteten Bankenwerte klare Kursgewinne aufweisen. Raiffeisen Bank International verteuerten sich um 1,8 Prozent und Erste Group steigerten sich um 1,4 Prozent. Die BAWAG-Aktionäre konnten ein Plus von einem Prozent verbuchen.

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Donnerstag befestigt geschlossen. Der ATX verbuchte ein Plus von 0,6 Prozent auf 3255,43 Einheiten. An den europäischen Leitbörsen gab es am Berichtstag keinen klaren Richtungstrend zu beobachten.

