RWZ auf dem Weg zur Aktiengesellschaft / Mitglieder der Hauptgenossenschaft beschließen Rechtsformwechsel (FOTO)

Köln (ots) - Die Raiffeisen Waren-Zentrale Rhein-Main eG (RWZ) wird

Aktiengesellschaft. Dies vermeldete der RWZ-Vorstand anlässlich der

Generalversammlung, welche am 27. April 2023 in der Flora Köln stattfand. Neben

den üblichen Agenda-Punkten stand diesmal die Entscheidung zum Rechtsformwechsel

an: Die anwesenden Mitglieder folgten zu 100 Prozent dem Vorschlag von Vorstand

und Aufsichtsrat, dass sich die RWZ von einer Genossenschaft (eG) in eine

Aktiengesellschaft (AG) wandeln darf. RWZ-Vorstandsvorsitzender Christoph

Kempkes freute sich im Namen des Vorstands und betonte: "Das war heute ein

historischer Moment und wichtiger Meilenstein für die RWZ - bietet uns die

Rechtsform der AG doch deutlich bessere Rahmenbedingungen für die

Weiterentwicklung unseres Unternehmens. Wir danken unseren Mitgliedern für das

entgegengebrachte Vertrauen."



In den kommenden Wochen und Monaten folgen weitere erforderliche Schritte, die

dann zur Eintragung der RWZ AG ins Handelsregister führen sollen. Dies wird zum

jetzigen Zeitpunkt für den Frühherbst erwartet. Die genossenschaftliche DNA

bleibt dem Unternehmen erhalten - sind die bisherigen Mitglieder nun automatisch

die Aktionäre der ersten Stunde.