PARIS (dpa-AFX) - Frankreich beteiligt sich nach einem Bericht der Zeitung "Le Monde" am russischen Bau zweier Atomkraftwerke in Ungarn. Die Regierung habe dem Unternehmen Framatome grünes Licht für eine Mitwirkung an der Errichtung zweier neuer Reaktorblöcke durch das russische Unternehmen Rosatom für das Atomkraftwerk Paks gegeben, berichtete "Le Monde" am Donnerstag.

