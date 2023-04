DZ BANK stuft NEMETSCHEK AG auf 'Verkaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Nemetschek nach Zahlen auf "Verkaufen" mit einem fairen Wert von 45 Euro belassen. Der Bericht des auf Bausoftware spezialisierten Unternehmens zum ersten Quartal sei stark gewesen, doch die Margen stünden weiterhin unter Druck, schrieb Analyst Armin Kremser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zugleich sei die Bewertung stark ambitioniert, was früher oder später von der Börse korrigiert werden müsste./ck/heVeröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2023 / 16:31 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2023 / 16:41 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nemetschek Aktie wird aktuell mit einem Plus von +9,15 % und einem Kurs von 68,22EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Armin Kremser

Analysiertes Unternehmen: NEMETSCHEK AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m