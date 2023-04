Seite 2 ► Seite 1 von 3

Dortmund (ots) - Die IT-Unternehmensgruppe Materna, spezialisiert aufIT-Beratungs- und Digitalisierungsprojekte, hat das vergangene Jahr erneut miteinem Rekordumsatz abgeschlossen. Die lt. Lünendonk-Liste führende IT-Beratungim Mittelstand in Deutschland steigert den Gruppenumsatz für das Geschäftsjahr2022 um 27,8 Prozent (19,5 Prozent organisch) auf 554 Millionen Euro (434Millionen Euro in 2021). Der EBIT entwickelt sich ebenfalls weiterhin positiv.Nicht nur mit den Geschäftsergebnissen konnte die Unternehmensgruppe ihreMarktposition weiter ausbauen. Bei den Mitarbeitenden verzeichnet der DortmunderIT-Dienstleister ebenfalls einen Rekordzuwachs: So ist die Gesamtzahl derBeschäftigten erneut um 524 gewachsen. Aktuell beschäftigt die Gruppe weltweitrund 3.700 Mitarbeitende."Wir sind mit unserer Mission 2025 auf der Überholspur und liegen deutlich vordem avisierten Plan", sagt Martin Wibbe, CEO der Materna-Gruppe. Die im Jahr2021 veröffentlichte Strategie sieht vor, den Gruppenumsatz bis 2025 auf 700Millionen Euro zu steigern und die Anzahl der Mitarbeitenden weltweit auf 5.000zu erhöhen. Materna ist als mehrfach ausgezeichneter Arbeitgeber voll auf Kurs:Allein in den ersten drei Monaten des Jahres 2023 schlossen sich bereits 240neue Mitarbeitende an. "Wir sind sehr stolz darauf, dass bei uns alsFamilienunternehmen im #TeamMaterna weiterhin die Mitarbeitenden im Mittelpunktstehen", so Martin Wibbe. "Ich bedanke mich an dieser Stelle bei unseren Kunden,Partnern, Lieferanten und Mitarbeitenden für das entgegengebrachte Vertrauen imletzten Jahr - sie alle sind Teil dieser Erfolgsgeschichte und die Basis unseresErfolgs".Digitalisierung und Sicherheit der öffentlichen Verwaltung führt zuWachstumsimpulsenDie zunehmende Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung als Megatrend istungebrochen. Themen wie die eAkte, die Digitalisierung von Fachverfahren, dasOnlinezugangsgesetz (OZG) und auch die Registermodernisierung waren hierentscheidende Wachstumstreiber bei der Steigerung von über 30 Prozent imJahresvergleich. "Digitale Technologien sind der entscheidende Motor für einemoderne Verwaltung", sagt Michael Hagedorn, Vorstand Public Sector der MaternaSE. "Wir freuen uns, dass wir die Behörden auf dem Weg zur Digitalen Verwaltungnach innen, aber auch in Richtung ihrer Kunden stärken und voranbringen können."Durch den Zukauf der Virtual Solution AG im Februar 2022 (nun Materna VirtualSolution GmbH) hat die Unternehmensgruppe eine Lösung für den Schutz derultramobilen Kommunikation (SecurePIM) als weiteren Eckpfeiler im Angebot fürdie öffentliche Verwaltung hinzugewonnen.