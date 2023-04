Alphyn Biologics präsentiert pädiatrische Daten aus Studie zur atopischen Dermatitis auf dem Kongress der European Society for Pediatric Dermatology

„Atopische Dermatitis tritt häufig in der Kindheit auf und kann zu einer chronischen, lebenslangen Erkrankung werden", sagte Neal Koller, Geschäftsführer von Alphyn und Sponsor der Forschungsarbeit, über die im ESPD poster (P198) berichtet wird. „Wir sind zuversichtlich, dass AB-101a Kindern und ihren Ärzten das erste Therapeutikum für Alzheimer bieten wird, das die Immunsystemkomponente und die bakteriellen Komplikationen von Alzheimer behandelt, einschließlich derer, die häufig mit Staphylokokken (Staphylococcus aureus) und methicillinresistenten Staphylokokken in Verbindung gebracht werden , und das ein Sicherheitsprofil aufweist, das eine kontinuierliche, langfristige Anwendung unterstützt.

ANNAPOLIS, Md., 27. April 2023 /PRNewswire/ -- Alphyn Biologics, ein in der klinischen Phase befindliches Dermatologieunternehmen, das erstklassige Multi-Target-Therapeutika entwickelt, wird auf dem 22nd European Society for Pediatric Dermatology Congress (ESPD), der vom 4. bis 6. Mai in Malaga, Spanien, stattfindet, erstmals neue pädiatrische Daten aus seiner klinischen Phase-2a-Studie mit einem topischen Kandidaten für leichte bis mittelschwere atopische Dermatitis (AD) vorstellen. AB-101a befindet sich in der Entwicklung zur einzigartigen Behandlung der immunologischen und bakteriellen Komponenten von Alzheimer bei Patienten im Alter von 2 Jahren bis zu Erwachsenen. Bei dieser pädiatrischen Population wurden alle primären Endpunkte der klinischen Studie erreicht.

Im Januar meldete Alphyn Biologics positive Ergebnisse der ersten Kohorte seiner klinischen Phase-2a-Studie mit AB-101a, einem nichtsteroidalen, topischen AD-Therapeutikum. In der Studie wurden alle primären Endpunkte erreicht, was das Potenzial des Medikaments als sichere und wirksame Alzheimer-Behandlung unterstreicht, die auch bei langfristiger kontinuierlicher Einnahme wirksam sein kann. In der randomisierten, Vehikel-kontrollierten Doppelblindstudie wird das Behandlungsprotokoll von AB-101a an mehreren Orten unter Verwendung von Standardskalen zur Bewertung von AD untersucht.

INFORMATIONEN ZU ALPHYN BIOLOGICS

Alphyn Biologics ist ein in der klinischen Phase befindliches Dermatologieunternehmen, das auf der Grundlage seiner AB-101-Plattform erstklassige Multi-Target-Therapeutika für schwere und weit verbreitete Hautkrankheiten entwickelt. Der führende Produktkandidat, AB-101a, wird als topische Behandlung für atopische Dermatitis (AD), die häufigste Form von Ekzemen, entwickelt. AB-101a hat ein starkes Sicherheitsprofil gezeigt und befindet sich in der Entwicklung, um auf einzigartige Weise auf das Immunsystem und die bakteriellen Komponenten der Alzheimer-Krankheit einzuwirken, was es ideal für die Behandlung von Alzheimer und Alzheimer mit Sekundärinfektionen macht. Die AB-101-Plattform von Alphyn verfügt über mehrere bioaktive Wirkstoffe und damit über mehrere Wirkmechanismen, die eine solide Pipeline von dermatologischen Therapeutika mit potenziellen Vorteilen in Bezug auf Sicherheit, Wirksamkeit und Marktzulassung unterstützen. Alphyn hat seinen Sitz in Annapolis, Maryland, und Cincinnati, Ohio, und verfügt über eine hundertprozentige Tochtergesellschaft in Australien. Das Unternehmen nahm seine Tätigkeit im Jahr 2020 auf und hat rund $6,9 Millionen US-Dollar aufgebracht.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1899346/Alphyn_Biologics__LLC__Logo_Hi_Res_Transparent_Bckgrd_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/alphyn-biologics-prasentiert-padiatrische-daten-aus-studie-zur-atopischen-dermatitis-auf-dem-kongress-der-european-society-for-pediatric-dermatology-301810013.html