CGTN China sagt, dass es im Hinblick auf die Krise in der Ukraine "immer auf Seite des Friedens stehe"

Peking (ots/PRNewswire) - PEKING, 27. April 2023 /PRNewswire/-- Das Engagement

von China, sich in Bezug auf die Ukraine-Krise auf die Seite des Friedens zu

stellen, hat sich erneut bewiesen.



In einem Telefongespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelenskyy

sagte der chinesische Präsident Xi Jinping am Mittwoch, dass Dialog und

Verhandlungen "der einzige gangbare Weg" im Umgang mit der Ukraine-Krise sind

und dass niemand einen Atomkrieg gewinnen kann.