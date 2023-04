eBay erweitert mit der New Brand Platform das Luxus-Angebot

SAN JOSE CITY, Kalifornien, 27. April 2023 /PRNewswire/ -- eBay kündigt heute den Start seines neuen Programms Certified by Brand an, bei dem es direkt mit Marken zusammenarbeitet, um deren Präsenz auf dem Sekundärmarkt zu erhöhen und gleichzeitig den Käufern Zugang zu einer größeren Auswahl an begehrten Luxusgütern und Sammlerstücken zu bieten. Im Rahmen dieses Programms werden neue, zertifizierte Gebrauchtwaren, limitierte Editionen oder exklusive, nur bei eBay erhältliche, Artikel von Top-Marken wie Konstantin Chaykin, Zodiac Watches und Le Vian angeboten, welche die Echtheitsgarantie von eBay ergänzen und so einen vertrauenswürdigen und sicheren Marktplatz schaffen.

„Certified by Brand" lädt Designer und Marken dazu ein, ihre Wiederverkaufsbemühungen auszubauen, und bietet Käufern Zugang zu einer erweiterten Auswahl an authentischen Luxusuhren, Handtaschen und Schmuck

Der Sekundärmarkt für Premium- und Luxusgüter ist im Jahr 20221 deutlich gewachsen, angetrieben durch die Begeisterung der Verbraucher für das Sammeln und Investition aus Leidenschaft. Luxusmarken drängen immer mehr in den Wiederverkaufsbereich, und viele haben ihre Präsenz verstärkt, indem sie Partner gesucht haben, die ihnen helfen, auf dem Sekundärmarkt konkurrenzfähig zu sein. Das eBay-Programm „Certified by Brand" bietet Marken und von Marken autorisierten Verkäufern Zugang zu den 133 Millionen aktiven Käufern der Plattform und den Einblicken in das globale Käufernetz von eBay.

„Zertifizierter Bestand im Wiederverkaufsmarkt ist eine unbestreitbare Chance für Marken und autorisierte Einzelhändler. eBay ist der ideale Partner für diejenigen, die skalieren möchten", sagte Tirath Kamdar, Global GM of Luxury bei eBay. „Das eBay-Programm Certified by Brand erweitert den Zugang sowohl für die Käufer als auch für die Marken, um so voller Vertrauen und Gewissheit Luxusgüter kaufen und verkaufen zu können."

Certified by Brand wird Uhren, Handtaschen und edlen Schmuck von einer wachsenden Liste der führenden Luxusmarken umfassen. Die Angebote im Rahmen des Programms enthalten in jedem Artikelangebot entweder die Kennzeichnung „Direct from Brand" oder „Brand Authorized Seller" sowie Informationen zu „Certified by Brand", so dass Käufer die Angebote im Rahmen des Programms leicht erkennen können, ähnlich wie bei der Echtheitsgarantie von eBay, die den Bestand kennzeichnet.