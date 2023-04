Der chinesische Schönheitsriese S'YOUNG debütiert in den Top 100 WWD Beauty Inc von 2022

WWD ist eine Flaggschiff-Publikation von Fairchild Media, die im Besitz der Penske Media Corporation ist. Die Fachzeitschrift für die Modeindustrie, die als „Fashion-Bibel" bekannt ist, bietet Einblicke in und Informationen über die wechselnden Trends und Neuigkeiten in der Mode-, Schönheits- und Einzelhandelsbranche.

SHANGHAI, 27. April 2023 /PRNewswire/ -- S'Young Group Co., Ltd. (S'Young, das Unternehmen) (300740.SZ) hat es im Jahr 2022 zum ersten Mal in das jährliche Top-100-Ranking der Women's Wear Daily (WWD) Beauty Inc. geschafft. Mit seiner herausragenden Leistung in der Kategorie 2022 belegte S'Young den 49. Platz und schaffte es gemeinsam mit anderen weltweit renommierten Kosmetikunternehmen in die Liste der Top 100. Das Debüt markiert für S'Young einen neuen Meilenstein von bahnbrechender Bedeutung.

Die Top 100 der WD Beauty Inc hat große Bedeutung, denn es handelt sich um die „Global Beauty Industry Yearbook"-Rangliste der weltweit größten Kosmetikhersteller, anhand derer die Umsätze mit Kosmetikartikeln für das Kalenderjahr 2022 berechnet werden, wobei die wirtschaftlichen Bedingungen der Unternehmen wissenschaftlich und streng quantitativ untersucht werden und ihre Autorität durch internationale wissenschaftliche Ansätze repräsentiert wird.

Dank seiner 17-jährigen Erfahrung im Management von Schönheitsmarken wurde S'Young zum ersten Mal 2022 in die Liste von WWD Beauty Inc der Top 100 aufgenommen und belegte 2023 Rang 49. Trotz der äußerst herausfordernden Marktumgebung in der letzten Zeit, die von verschiedenen negativen Faktoren wie der Pandemie geplagt wurde, hat SYoung es geschafft, sein schnelles Wachstum in der Schönheitsbranche aufrechtzuerhalten. Dies geschah mit Schwerpunkt auf technologischer Innovation und dem Einsatz einer globalen Expansionsstrategie, wodurch die Position des Unternehmens als stabiler Akteur in der Schönheitsbranche gefestigt wurde.

Als vertrauenswürdiger und bevorzugter China-Partner für globale Schönheitsmarken hat man vor Kurzem S'Young City auf den Markt gebracht, der neue 180.000 Quadratmeter große Campus für 200 Millionen US-Dollar, der alle Hauptniederlassungen an einem Ort vereint: Forschung und Entwicklung, Design, Produktion und Logistik. S'Young hat sich dazu verpflichtet, eine Premium-Plattform für die Verbindung mit dem chinesischen Markt aufzubauen, und arbeitet jetzt mit mehr als 30 Schönheitsmarken weltweit zusammen und bietet durch bahnbrechende und Omnichannel-Entwicklungen vollständige Lösungen an. Sein bahnbrechendes „CP" (China Partner)-Modell hat Schönheitsunternehmen in den Bereichen Markenpositionierung, differenzierte Kommunikation, Marketing, Einzelhandel und Lieferkettenmanagement gestärkt.

