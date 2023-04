Huawei und das Unternehmen Shaanxi Coal belegen die Wirksamkeit ihrer weltweit führenden Lösung „5 G + industrielles Internet" für intelligente Bergwerke.

YULIN, China, 27. April 2023 /PRNewswire/ -- Die von 5 G und dem industriellen Internet unterstützte Lösung für intelligente Bergwerke wurde gemeinsam von Huawei und Shaanxi Coal Industry Co., Ltd. (Shaanxi Coal Company) entwickelt. Sie hat den Meilenstein eines ganzen Jahres von kontinuierlichem Betrieb erreicht. Die Lösung nutzt Technologien wie 5 G, Cloud Computing und KI sowie damit in Zusammenhang stehende digitale Anwendungen, um die Produktionseffizienz und Betriebssicherheit in den Bergwerken der Shaanxi Coal Company deutlich zu verbessern. Dies ist ein starkes Argument für ein intelligentes Upgrade für den globalen Bergbausektor und dient als Referenz für die Anwendung des industriellen Internets in anderen Branchen.