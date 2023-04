T-Mobile US enttäuscht mit Quartalsentwicklung

BELLEVUE (dpa-AFX) - Die Telekom-Tochter T-Mobile US rechnet mit mehr Neukunden als bisher. Der Nettovertragskundenzuwachs dürfte im laufenden Jahr bei 5,3 bis 5,7 Millionen liegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag nach US-Börsenschluss in Bellevue mit. Im ersten Quartal hatte T-Mobile ein Plus von 580 000 erzielt. Analysten hatten allerdings mehr erwartet, der Aktienkurs sackte im nachbörslichen Handel um zwei Prozent ab.

