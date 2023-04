Trump greift Biden bei erstem Wahlkampfauftritt nach Kandidatur an

WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach der erneuten Kandidatur von US-Präsident Joe Biden für das höchste Staatsamt nimmt der Wahlkampf in den USA Fahrt auf. Der ehemalige Präsident Donald Trump unterstellte seinen voraussichtlichen Gegner im Rennen um die Präsidentschaft am Donnerstag er sei eine "Gefahr für die Demokratie". Biden hatte am Mittwoch das Gleiche über Trump gesagt.

Trump machte sich auf der Veranstaltung im US-Bundesstaat New Hampshire auch über das etwa drei Minuten lange Video lustig, in dem Biden am Dienstag seine erneute Kandidatur erklärt hatte. Angeblich habe Biden sieben Anläufe gebraucht, um das Video aufzunehmen, sagte Trump ohne eine Quelle für diese Behauptung zu nennen.