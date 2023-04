ST. PETERSBURG, FL / ACCESSWIRE / 27. April 2023 / Energy and Water Development Corp. (OTCQB:EAWD) freut sich bekannt zu geben, dass vier hochqualifizierte Ingenieure eingestellt wurden, die gemeinsam mit dem Team des Unternehmens hochmoderne netzunabhängige Ladestationen konzipieren und entwickeln werden. Zu den neuen Mitarbeitern zählen ein Maschinenbau- und Mechatronikingenieur, ein Ingenieur für Umwelt und natürliche Ressourcen, ein Elektroingenieur und ein Projektentwicklungsingenieur, die alle einzigartiges Know-how und wertvolle Kenntnisse in das Unternehmen einbringen.

Im Zuge der Einführung des ersten kommerziellen Standorts in Kassel, Deutschland, haben wir erkannt, wie wichtig herausragende Mitarbeiter für den Erfolg unserer Geschäftstätigkeit sind. Die neuen Mitarbeiter werden bei der Beibehaltung der sehr guten Leistungsfähigkeit unserer technischen und technologisch nachhaltigen Lösungen eine bedeutende Rolle spielen und gleichzeitig das Wachstum unseres Unternehmens ankurbeln.

Der Maschinenbau- und Mechatronikingenieur wird für die Konzeption und Umsetzung der mechanischen und elektronischen Systeme unserer netzunabhängigen Ladestationen verantwortlich sein, während der Ingenieur für Umwelt und natürliche Ressourcen sicherstellen wird, dass unsere Stationen auf umweltverträgliche Weise konzipiert und gebaut werden. Der Elektroingenieur wird die elektrischen Systeme unserer Stationen überwachen, und der Projektentwicklungsingenieur wird das gesamte Projekt beaufsichtigen und gewährleisten, dass es im vorgegebenen Zeit- und Kostenrahmen abgeschlossen wird.

Diese strategischen Einstellungen veranschaulichen unser Streben, die Kompetenzen und Services unseres Unternehmens zu erweitern, und sind Ausdruck des Wachstumskurses, den wir eingeschlagen haben. Im Zuge unserer Weiterentwicklung und unserer weiteren Innovationen sind wir nach wie vor bestrebt, an der Spitze des Sektors der erneuerbaren Energien dabei zu sein.

„Wir sind hocherfreut, diese vier hochqualifizierten Ingenieure in unserem Team von Energy and Water Development Corp zu begrüßen, zumal wir derzeit die Markteinführung unserer hochmodernen netzunabhängigen Ladestationen in Deutschland vorbereiten. Das Know-how und die Kenntnisse dieser Ingenieure werden die herausragende Leistungsfähigkeit unserer nachhaltigen Lösungen gewährleisten und gleichzeitig ein Treiber für das Wachstum unseres Unternehmens sein. Wir verfolgen das Ziel, innovative und umweltverträgliche Lösungen anzubieten, und diese Neueinstellungen sind Ausdruck unseres Strebens nach diesem Ziel“, erklärte Irma Velazquez, MSc, CEO von Energy and Water Development Corp.