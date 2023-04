Forstwirtschaft drängt auf Anerkennung von Holz als "erneuerbare Energiequelle" für Heizungen

Osnabrück (ots) - Forstwirtschaft drängt auf Anerkennung von Holz als

"erneuerbare Energiequelle" für Heizungen



Präsident Schirmbeck: "Holz als nachhaltige Heizenergie auszuschließen wäre

hochgradig absurd" - Aber: "Holzpreise werden weiter steigen"



Osnabrück. Deutschlands Forstwirtschaft stemmt sich gegen die geplanten Hürden

für Holzheizungen im Wärmewende-Gesetz. "Auch in neue Gebäude müssen weiterhin

Biomasse-Heizungen eingebaut werden dürfen, denn Holz zählt zu den erneuerbaren

Energien, das hat das EU-Parlament kürzlich so festgelegt", sagte Georg

Schirmbeck, Präsident des Deutschen Forstwirtschaftsrates, im Interview mit der

"Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). Das beim Verbrennen von Holz freigesetzte CO2

werde schließlich wieder gebunden, denn Bäume wüchsen nach. "Was die CO2-Bilanz

angeht, sind Holzheizungen ein Nullsummenspiel."