AWE2023 eröffnet mit Ausblick auf Smart Home

Shanghai (ots/PRNewswire) - Die AWE2023 wird am 27. April im Shanghai New

International Expo Centre eröffnet. Unter dem Motto "Smartize the Future"

präsentiert die AWE2023 Verbrauchern aus aller Welt einen Panoramablick auf das

intelligente Leben der Zukunft. Dazu gehören die neuesten Innovationen aus den

Bereichen Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik von über 1.000 Ausstellern

aus der ganzen Welt.



Auf einer Fläche von 150.000 Quadratmetern zeigen die 13 Messehallen der AWE2023

im neuen internationalen Expo Centre in Shanghai die neuesten Errungenschaften

aus den Bereichen Haushaltsgeräte, Unterhaltungselektronik, Smart Home,

intelligente Technologie, digitale 3C-Produkte, intelligente Unterhaltung,

tragbare Geräte, virtuelle/erweiterte Realität, intelligentes Fahren, Robotik

und mehr.