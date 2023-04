JPMorgan lässt Deutsche Telekom auf 'Overweight'; Ziel 29,50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - JPMorgan hat Deutsche Telekom nach Zahlen von T-Mobile US auf "Overweight" mit einem Kursziel von 29,50 Euro belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List der US-Bank. Die US-Mobilfunktochter der Bonner habe im ersten Quartal durchwachsen abgeschnitten, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Nettoneukundenzahl sehe derweil solide aus. Zu den nach oben revidierten Jahreszielen von T-Mobile US merkte Diebel an, dass der Marktkonsens und seine Schätzungen bereits in diesem Bereich lägen./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2023 / 06:27 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2023 / 06:35 / BST

Die Deutsche Telekom Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 22,26EUR gehandelt.



Rating: Overweight

Analyst: JPMorgan

Kursziel: 29,50 Euro