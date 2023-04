MADRID (dpa-AFX) - Die Wirtschaft in Spanien ist zu Jahresbeginn solide gewachsen. Im ersten Quartal stieg die Wirtschaftsleistung (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 0,5 Prozent, wie das Statistikamt INE am Freitag in Madrid mitteilte. Bankökonomen hatten im Schnitt mit einem Zuwachs um 0,3 Prozent gerechnet. Im Schlussquartal 2022 hatte das Wachstum nach neuen Zahlen 0,4 Prozent betragen - etwas mehr als bisher bekannt./bgf/jkr/jha/

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer