Japanische Notenbank hält unter neuem Chef vorerst Kurs

TOKIO (dpa-AFX) - Die japanische Notenbank hält unter ihrem neuen Chef Kazuo Ueda vorerst an ihrem extrem lockeren Kurs fest. Weder änderte die Zentralbank am Freitag etwas an ihren sehr niedrigen Leitzinsen, noch wurden die Vorgaben für die Anleihekäufe angepasst. Leichte Änderungen gab es dagegen in der Erklärung der Notenbank zum Zinsentscheid. Zudem will die Bank of Japan ihre Geldpolitik grundlegend überprüfen.

Wie die Zentralbank nach ihrer ersten Sitzung unter Ueda in Tokio bekanntgab, wird die Kontrolle der Kapitalmarktzinsen (Yield Curve Control) fortgesetzt. Das Instrument sieht Kurzfristzinsen unter der Nulllinie und Zinsen um die Nullmarke im längeren Laufzeitbereich vor. Eingeführt wurde die Steuerung von Uedas Vorgänger, dem langjährigen Notenbankchef Haruhiko Kuroda.