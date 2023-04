Heidenheim (ots) -- Umsatzerlöse steigen aufgrund von Preismaßnahmen trotz reduzierterMarktnachfrage- Hohe Materialmehrkosten belasten Ergebnis- Transformationsprogramm wird fortgesetzt und leistet weitere Beiträge zumErgebnisIm ersten Quartal 2023 setzte sich das Umsatz- und Ergebnisniveau der beidenVorquartale fort, da weiterhin hohe Materialmehrkosten sowie eine reduzierteMarktnachfrage das Geschäft prägten. Insbesondere die Nachfrage nachDesinfektionsprodukten blieb weiterhin unter dem Niveau vor der Pandemie. Weiterführte die Inflation zu einer verringerten Kaufkraft, was dieNachfrageentwicklung bei Markenkonsumgütern stark beeinflusst.In den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2023 erzielte die HARTMANN GRUPPEUmsatzerlöse von 583,5 Mio. EUR. Dies entspricht einem organischen Umsatzanstiegvon 3,4 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das bereinigte EBITDA betrug 49,9Mio. EUR, ein Rückgang von -3,6 Mio. EUR im Vergleich zum ersten Quartal 2022.- Das Segment Inkontinenzmanagement steigerte seinen Umsatz aufgrund vonPreisanpassungen sowie Marktanteilsgewinnen in Krankenhäusern undPflegeheimen. Allerdings machten sich u. a. die hohen Materialmehrkosten imErgebnis negativ bemerkbar.- Das Segment Wundversorgung wuchs vor allem im strategisch wichtigen Bereichder modernen Wundversorgung.- Im Segment Infektionsmanagement nahm die generelle Nachfrage nachDesinfektionsprodukten sowohl im stationären als auch im ambulanten Bereichab. Hohe Rohstoffpreise konnten durch Preisanpassungen nicht ausgeglichenwerden. Bei Untersuchungshandschuhen und Schutzbekleidung waren ebenfallsNachfragerückgänge zu verzeichnen.- Im Segment der Komplementären Divisionen der Gruppe konnten KOB und CMC dieKostenerhöhungen bei Material, Transport und Energie nur teilweise durchPreisanpassungen kompensieren. KNEIPP sah sich weiter mit einem schrumpfendenMarkt für Baden und einer inflationsbedingten Verschiebung weg vonMarkenprodukten konfrontiert.Trotz der schwierigen Marktbedingungen setzt HARTMANN seinTransformationsprogramm fokussiert fort. Das Programm leistete seit Beginn imJahr 2019 bis Ende 2022 bereits einen Beitrag von 100 Mio. EUR zurProfitabilität. 2023 sollen weitere 40 Mio. EUR hinzukommen. Diese erheblichpositiven Ergebnisbeiträge werden bei einer Erholung der Nachfragemärkte undeiner Normalisierung der Einkaufsmärkte sichtbar werden.Auf der Grundlage aktueller Berechnungen bestätigt HARTMANN seine Prognose fürdas Geschäftsjahr 2023 mit einem rückläufigen bereinigten EBITDA von 145 bis 185Mio. EUR sowie einem moderaten organischen Umsatzwachstum.HARTMANN kam zudem erneut seiner sozialen Verantwortung nach. Wie im vergangenenJahr, nach Beginn des Russland-Ukraine-Kriegs, unterstützte das Unternehmenumgehend nach der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und Syrien die betroffenenMenschen vor Ort mit umfangreichen Sach- und Geldspenden.Pressekontakt:Stephanie ReuterPAUL HARTMANN AGTel. +49 7321 36 13 93E-Mail: mailto:stephanie.reuter@hartmann.infoWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/34248/5496579OTS: PAUL HARTMANN AGISIN: DE0007474041

Die Paul Hartmann Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,11 % und einem Kurs von 232EUR gehandelt.