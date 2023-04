MANNHEIM (dpa-AFX) - Der Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolub ist mit einem Umsatz- und Gewinnplus ins neue Jahr gestartet. "Die im Jahresverlauf 2022 aufgrund stark gestiegener Rohstoffkosten sowie hoher Inflationsraten notwendigen Preisanpassungen wirken und ermöglichen eine Steigerung des Bruttoergebnisses", sagte Unternehmenschef Stefan Fuchs laut einer Mitteilung am Freitag. Sie deckten zudem die inflationsbedingten Kostensteigerungen, vor allem im Bereich der Energie-, Personal- und Frachtkosten. Die Ziele für das Gesamtjahr bestätigte der Schmierstoffhersteller. Die Aktie verlor im frühen Handel um rund 0,9 Prozent.

In den ersten drei Monaten legte der operative Gewinn (Ebit) im Jahresvergleich um elf Prozent auf 103 Millionen Euro zu, wie das MDax -Unternehmen in Mannheim mitteilte. Dazu trug vor allem die Region Europa, Mittlerer Osten und Afrika (EMEA) bei. Aber auch Nord- und Südamerika legte überdurchschnittlich zu. In Asien sorgte hingegen der laut Fuchs pandemiebedingt schwierige Jahresbeginn in China für einen leichten Ergebnisrückgang. Im zweiten Quartal rechnet Finanzchefin Isabell Adelt aber mit einer leichten Erholung in der Region, wie sie in einer Telefonkonferenz sagte.