ProSiebenSat.1 streicht Dividende drastisch zusammen - Kursrutsch

UNTERFÖHRING (dpa-AFX) - Der Medienkonzern ProSiebenSat.1 streicht nach einem Gewinneinbruch im abgelaufenen Jahr die Dividende drastisch zusammen. Statt Profite im großen Stil an die Aktionäre zu verteilen, will Vorstandschef Bert Habets lieber Geld in das laufende Geschäft investieren und die Schulden im Griff halten. So erwartet der Vorstand für 2023 im Tagesgeschäft einen weiteren Gewinnrückgang. Zum 1. Mai bekommt der Konzern mit dem bisherigen United-Internet-Manager Martin Mildner nach gut einem Jahr schon wieder einen neuen Finanzchef. An der Börse wurden die Nachrichten mit einem Kursrutsch quittiert.

Die ProSiebenSat.1-Aktie sackte am Freitagmorgen zeitweise um fast 19 Prozent ab. Zuletzt lag das Papier noch mit etwa 12,5 Prozent im Minus bei 8,55 Euro, war aber immer noch mit Abstand größter Verlierer im MDax , dem Index der mittelgroßen Werte. Damit wurden die Kursgewinne seit dem Jahreswechsel nahezu ausradiert.