ProSiebenSat.1 mit Kurssturz - Dividende fast gestrichen

Analysten beschäftigten sich in ersten Einordnungen intensiver mit den Zahlen. Daniel Kerven von der US-Bank JPMorgan schrieb, ProSiebenSat.1 habe im abgelaufenen Geschäftsjahr ein wenig besser als erwartet abgeschnitten und rechne im zweiten Halbjahr mit einer Erholung der Werbeeinnahmen. Die Markterwartung für das operative Jahresergebnis sollte indes sinken, da es Sorgen bezüglich des Ausmaßes der Erholung gebe.

Einem Händler zufolge zerstört der Medienkonzern damit seinen Ruf als Dividendenbringer, denn die Dividendenrendite sinke von 6,8 Prozent auf fast null. Als Hintergrund verwies das Unternehmen auf eine veränderte Dividendenpolitik, die nun auch "mit besonderem Fokus ein angemessenes Niveau des Verschuldungsgrads" berücksichtige. Darüber hinaus gab ProSiebenSat.1 einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr und Eckdaten für 2022 bekannt, diese wurden am Markt als in Ordnung bezeichnet.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine fast komplett gestrichene Dividende hat am Freitag die Anleger von ProSiebenSat.1 geschockt. Der Schritt kommt aus heiterem Himmel, und so waren die Aktien zu Handelsbeginn in der Spitze um fast 19 Prozent auf 7,92 Euro abgesackt. Dies war der tiefste Stand seit Ende Dezember.

