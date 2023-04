Dataport arbeitet gemeinsam mit öffentlichen Organisationen,Forschungseinrichtungen und Firmen der privaten Wirtschaft an der Gestaltung dersouveränen digitalen Verwaltung.Auf der Messe spricht Max Schrems , Jurist und Vorsitzender der internationalenDatenschutzorganisation noyb, ab 14 Uhr über "Digitale Souveränität und dasDilemma der EU-US Datentransfers". Im Anschluss diskutiert er mit Dr. JohannBizer , Vorstandsvorsitzender von Dataport, Fragen, die sich daraus für dieDigitalisierung der öffentlichen Verwaltung ergeben.Beide stehen ab 15:15 Uhr für Fragen und Gespräche bereit. Bei Interesse meldenSie sich bitte an unter mailto:britta.heinrich@dataport.de .Mehr zum Programm der Messe finden Sie unter Dataport Hausmesse 2023(https://veranstaltungen.dataport.de/microsite/index.cfm?l=1919&modus=) .Mit freundlichen GrüßenBritta Heinrichhttp://www.dataport.dePressekontakt:Britta Heinrich, PressesprecherinDataport AöRBillstraße 8220539 HamburgE-Mail: mailto:Britta.Heinrich@dataport.deTelefon: 040 42846-3047Mobil: 0171 3342284Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/118338/5496630OTS: Dataport

Altenholz (ots) - Sehr geehrte Damen und Herren von den Medien, am Donnerstag, den 4. Mai 2023, findet die Hausmesse von Dataport in der Messehalle Hamburg-Schnelsen statt. Der größte Branchentreff Norddeutschlands zur Verwaltungsdigitalisierung steht unter dem Thema Digitale Ökosysteme gestalten

Digitale Ökosysteme und digitale Souveränität Dataport lädt ein zu Pressegesprächen auf der Hausmesse am 4. Mai 2023

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer