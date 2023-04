Lebensmittelhändler im Vegan-Check / Rewe und Aldi Süd top, Edeka und Norma Flop

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Berlin (ots) - Wie veganfreundlich sind deutsche Supermärkte und Discounter? Dashat die Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt in ihrem aktuellen Rankinguntersucht. Das Ergebnis: Rewe und Globus belegen die Spitzenplätze bei denVollsortimentern, während Aldi Süd und Lidl im Discounter-Segment überzeugen."Mit unserem Ranking geben wir VerbraucherInnen eine Orientierungshilfe undregen Unternehmen dazu an, ihr veganes Angebot zu verbessern", erklärt LuisaKucz von der Albert Schweitzer Stiftung.Um die Veganfreundlichkeit der Unternehmen zu bewerten, untersuchte die Stiftungbereits zum vierten Mal seit 2015 das pflanzliche Sortiment von insgesamt 12Supermärkten und Discountern. Der Fokus lag dabei auf Lebensmittelgruppen, indenen aktuell noch viele Tierprodukte verwendet werden und die daher einbesonders großes Potenzial für mehr pflanzliche Zutaten bieten - etwaAlternativen zu Fleisch und Milch, aber auch Fertiggerichte. Darüber hinausgingen die Marketingstrategien der Unternehmen in die Bewertung mit ein. DieStiftung interessierte sich beispielsweise dafür, welche Zielgruppen dieUnternehmen ansprechen, wie sie vegane Produkte im Markt platzieren und welcheZiele sie für die Erweiterung ihres pflanzlichen Sortiments formuliert haben.Anhand ihres Gesamtergebnisses wurden die Unternehmen - getrennt nachSupermärkten und Discountern - auf die Plätze 1 bis 6 eingestuft.Im Vergleich zu den vorigen drei Rankings der Stiftung sind die Unterschiedezwischen den Unternehmen zum Teil deutlich kleiner geworden. "Das zeigt, dassviele Unternehmen sehr gut auf die große Nachfrage nach pflanzlichen Produktenreagiert haben", sagt Luisa Kucz , die bei der Stiftung den BereichLebensmittel-Fortschritt leitet. "Andere Unternehmen wie Edeka und Norma hingegen nutzen das enorme Potenzial der pflanzlichen Produkte noch zu wenig undsind daher auf den letzten Plätzen gelandet."Die erstplatzierten Unternehmen, Rewe und Aldi Süd, überzeugten im Ranking mitgroßen pflanzlichen Sortimenten und guten Marketingstrategien. "Wir freuen unssehr darüber, dass Aldi Süd zum wiederholten Mal den ersten Platz unter denDiscountern belegt!", so Dr. Julia Adou, Leiterin Corporate Responsibility beiAldi Süd . "Unsere KundInnen wünschen sich pflanzliche Produkte und deshalberweitern wir laufend unser Angebot in diesem Bereich. Dabei legen wir großenWert auf guten Geschmack und das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Für uns sindvegane Produkte ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz und wir haben uns zum Zielgesetzt, bis Ende 2024 insgesamt 1.000 vegan gekennzeichnete Produktsorten imFood- und Kosmetiksortiment über das Jahr verteilt anzubieten. Wir arbeiten