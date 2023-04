Twitter-Alternative Bluesky bekommt mehr Aufmerksamkeit

SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Die Twitter-Alternative Bluesky kommt mit dem Beitritt Prominenter stärker ins Rampenlicht. So verkündete am Freitag Model Chrissy Teigen auf Twitter, dass sie jetzt auch einen Bluesky-Account habe. Bei dem Dienst sind auch Hollywood-Regisseur James Gunn ("Guardians of the Galaxy"), die demokratische US-Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez und immer mehr bekannte Journalisten.

Bluesky habe bisher rund 40 000 Nutzer auf die Plattform gelassen, sagte Firmenchef Jay Graber am Freitag dem Finanzdienst Bloomberg. Der Dienst ist bisher nur mit Einladungen nutzbar, damit die Infrastruktur nicht auf einen Schlag überlastet wird.